Маск: ИИ будет умнее любого человека

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Предприниматель Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) к 2029 году может стать умнее всех людей вместе взятых. Об этом он написал в соцсети Х.

Бизнесмен отреагировал на пост в X с видео, на котором американский футуролог Рэймонд Курцвейл говорит в подкасте комика Джо Рогана, что к 2029 году ИИ будет соответствовать человеческому уровню.

«Искусственный интеллект, вероятно, будет умнее любого отдельного человека в следующем году. К 2029 году ИИ, вероятно, будет умнее всех людей вместе взятых», — прокомментировал Маск слова Курцвейла.