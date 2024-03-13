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Главное Мир

Палата представителей Конгресса одобрила запрет TikTok

Палата представителей Конгресса одобрила запрет TikTok

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект, который может привести к запрету приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok на американской территории, сообщает CNN.

Документ поддержали 352 конгрессмена, 65 выступили против, из них – 15 республиканцев и 50 демократов. Один член Палаты воздержался.

Теперь документ направят на голосование в Сенат. В случае принятия его в Сенате, президент США Джо Байден подпишет соответствующий закон.

Законопроект предусматривает, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться; в противном случае платформу могут запретить в США. По данным CNN, в случае вступления закона в силу у TikTok будет около пяти месяцев на то, чтобы дистанцироваться от ByreDance.

Авторами законопроекта «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными соперниками», в котором ByteDance и TikTok обвинили в контролировании «иностранными злоумышленниками», выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти.Одобрение законопроекта позволит президенту запрещать и другие приложения, контролируемые «иностранными соперниками». The Hill уточняет, что к ним, подпадающим под действие законопроекта, относят Китай, Россию, Северную Корею и Иран.

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