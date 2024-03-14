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США пока не решили наращивать ядерный арсенал

США пока не решили наращивать ядерный арсенал

Вашингтонская администрация серьезно рассматривает возможность расширения ядерного арсенала, однако окончательные решения пока не приняты. Об этом заявил первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз.

Как он констатировал, ранее профильная американская комиссия пришла к выводу, что США может потребоваться больше ядерных вооружений. «Я бы сказал, на данном этапе администрация не приняла решение относительно того, нужно ли нам больше. Но мы изучаем это очень, очень внимательно», – подчеркнул Роуз, выступая в вашингтонском Институте Брукингса.

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