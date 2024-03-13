Захарова: Франция не способна обеспечить безопасность Армении

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Франция не способна обеспечить безопасность Армении, которая в последнее время наращивает с Парижем военно-техническое сотрудничество. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Создается ощущение, что в Ереване, разворачиваясь в сторону Франции и наращивая с ней военно-техническое сотрудничество, просто не осознают ни истинных намерений французских, так называемых, покровителей, ни риски от расширения их военного присутствия в регионе. Наивно полагают, что Франция готова или способна обеспечить безопасность Армении, – сказала она. – Если бы такие возможности у Франции были, она бы применила их в тех странах, в которых у нее были контрактные обязательства, и где она обязана была это делать, так как за это получала деньги».

По словам Захаровой, история с приобретением Россией кораблей класса Mistral является одним из свидетельств ненадежности французов как партнеров.

«Прикрываясь фальшивыми заверениями в солидарности, словами о мире, к сожалению, и нынешние французские власти руководствуются отнюдь не интересами Армении, это очевидно, и отнюдь не интересами армянского народа. Они руководствуются своими уязвленными геополитическими амбициями, антироссийскими установками, а будущее Армении и всего Южного Кавказа является для Парижа просто инструментом, разменной монетой, одним из способов поддержания собственного благополучия, сохранения своего реноме, в том числе и на фоне гибридной войны с нашей страной», – добавила официальный представитель дипведомства.

Захарова в очередной раз подчеркнула, что присутствие Франции на Южном Кавказе является попыткой собрать информацию, следить за государствами региона и не дать возможности реализоваться мирным договоренностям, которые были достигнуты между странами.