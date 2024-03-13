Захарова: Москву настораживает ультимативная и оскорбительная риторика Еревана

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Москву настораживает ультимативная и оскорбительная риторика армянского руководства по отношению к ОДКБ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ.

«Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить под сомнение суверенное право любого государства определять свой внешнеполитический курс, включая степень участия в работе тех или иных международных, региональных структур, исходя из своих национальных интересов и принятых обязательств. Это в полной мере относится и к ОДКБ. Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике организации и буквально насаждается армянскому обществу», – отметила дипломат.

Захарова назвала недопустимым «уничижительное отношение к труду колоссального количества людей» в ОДКБ, результаты которого «очевидны всем на протяжении длительного периода времени». «Откровенно говоря, вызывает недоумение последовательное стремление части армянских элит обсуждать вопросы эффективности ОДКБ вне этой организации при том, что существуют все для этого механизмы, форматы, способы. Есть налаженные каналы взаимодействия, – подчеркнула представитель МИД РФ. – Но от предметного экспертного диалога на площадке ОДКБ в Ереване предпочитают буквально устраняться. При этом сама организация к такой работе открыта, готова, и, кстати говоря, умеет ее вести взаимоуважительно и очень эффективно».

Захарова напомнила в контексте претензий Еревана к ОДКБ, что многие риски, с которыми сегодня сталкивается Армения, можно было бы купировать, если бы руководство этой страны согласилось разместить на территории республики наблюдательную миссию ОДКБ. «Вместо реализации конкретных мер помощи по линии организации руководство Армении предпочитало тогда другие методы. <…> Потом начали оскорблять и унижать в не свойственной для армянского общества манере своих партнеров. Потом решили пригласить миссию Евросоюза, который не столько защищает рубежи Армении, сколько под прикрытием мониторинга занимается сбором разведывательных данных против соседних стран. И это не только Россия, а и Азербайджан, Иран», – отметила дипломат.

По словам Захаровой, в Москве прекрасно осознают степень давления на армянских партнеров со стороны западных стран «в стремлении расшатать ситуацию в регионе, использовать его в качестве плацдарма» против России. «Однако продолжение нынешнего курса Еревана может в конечном счете нанести непоправимый ущерб нашим союзническим отношениям, создать серьезные риски для суверенитета республики, окончательно разрушить существующие действенные механизмы обеспечения безопасности страны, отразиться на перспективах ее поступательного социально-экономического развития», – предостерегла Захарова.

«Как мы уже неоднократно подчеркивали, готовы к доверительному, нормальному, взаимоуважительному диалогу с Ереваном по всему спектру назревших вопросов, включая взаимодействие в рамках ОДКБ», – резюмировала она.