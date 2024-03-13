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Президент Азербайджана Алиев поздравил пакистанского коллегу

Президент Азербайджана Алиев поздравил пакистанского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Исламской Республики Пакистан.

Для нас имеет особенно важное значение развитие построенных на прочном фундаменте отношений дружбы и сотрудничества с братским Пакистаном. Высокий уровень взаимопонимания между нашими странами создает благоприятную основу для дальнейшего расширения связей в различных областях.

Уверен, что мы будем прилагать совместные усилия для укрепления и углубления азербайджано-пакистанского стратегического партнерства и союзничества, основанного на взаимном доверии и поддержке, успешного продолжения добрых традиций нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей ответственной деятельности во имя благополучия и процветания братского народа Пакистана.

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