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Прошедший год был для Азербайджана выдающимся, заявил Плевнелиев

Прошедший год был для Азербайджана выдающимся, заявил Плевнелиев

Азербайджан активно участвует в решении глобальных проблем.

Об этом сказал бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев в ходе пресс-конференции организаторов и участников XI Глобального Бакинского форума, сообщает Trend.

Он отметил, что прошедший год был для Азербайджана выдающимся.

«Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. В целом Азербайджан активно участвует в решении глобальных проблем. Он проводит мероприятия для обсуждения важных вопросов. Глобальный Бакинский форум – одно из них. Мы благодарим Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ за организацию Глобального Бакинского форума», – сказал Плевнелиев.

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