Ильхам Алиев принял гендиректора ВОЗ: детали (видео)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 марта принял гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и проведением в нашей стране СОР29.

Глава государства поблагодарил за поздравления.

На встрече были отмечены важность XI Глобального Бакинского форума, а также значение участия Тедроса Адханома Гебрейесуса в этом мероприятии. Подчеркнут рост авторитета Международного центра Низами Гянджеви на международной арене, наглядным показателем чего является участие в форуме многочисленных гостей.

Выразив удовлетворение сотрудничеством между Всемирной организацией здравоохранения и Международным центром Низами Гянджеви, гость высоко оценил поддержку центром деятельности возглавляемой им организации и сообщил о проведении регулярных встреч с членами правления центра.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Международный центр Низами Гянджеви, как неправительственная организация с международным статусом, осуществляет самостоятельную деятельность, и наша страна оказывает поддержку работе этой организации. Глава государства подчеркнул, что ежегодно проводимый в Баку Глобальный форум является одной из важных платформ с точки зрения обсуждения вопросов международной повестки дня и поиска путей их решения.

Отметив, что проводимые в нашей стране реформы в сфере здравоохранения заслуживают одобрения, Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что созданная в Азербайджане система обязательного медицинского страхования является позитивным процессом, положительные результаты которого уже налицо.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и ВОЗ. Подчеркнув, что изменения климата приводят к распространению в мире различных заболеваний и непосредственно связаны со здравоохранением, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения коснулся вопросов сотрудничества с Азербайджаном и в этой сфере.

