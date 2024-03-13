Кремль заявил, что будет прояснять ситуацию с Арменией |
Украина массированно атаковала Россию беспилотниками |
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной и выдвинул новые условия |
Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне |
Путин прокомментировал вчерашние бои на границе Белгородской и Курской областей |
Путин предупредил о последствиях появления войск НАТО в Украине |
В Азербайджане продолжают судить киберпреступников, укравших у банков данные клиентов |
В Азербайджане сотрудники полиции погибли из-за неосторожного обращения с табельным оружием |
В Венгрии допускают ввод европейских войск в Украину |
Главное Общество

В Азербайджане могут снизить пенсионный возраст отцам-вдовцам, даже если они повторно женятся

В Азербайджане могут снизить пенсионный возраст отцам-вдовцам, даже если они повторно женятся

В Милли Меджлисе обсудят вопрос о снижении на пять лет пенсионного возраста мужчин, на попечении которых остались дети, даже в случае повторного вступления в брак.

Как сообщает Report, данная инициатива нашла отражение в законопроекте о поправках к закону «О трудовых пенсиях», который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Поправки предусматривают снижение на пять лет пенсионного возраста мужчин, на попечении которых после смерти супруги остался ребенок, даже в случае их повторного вступления в брак.

В настоящее время пенсионный возраст мужчин в Азербайджане составляет 65 лет.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане могут снизить пенсионный возраст отцам-вдовцам, даже если они повторно женятся
Общество

В Азербайджане могут снизить пенсионный возраст отцам-вдовцам, даже если они повторно женятся

2024/03/13, 16:17
Эксперты говорят, что самое ввести в Азербайджане налог на роскошь
Общество

Эксперты говорят, что самое ввести в Азербайджане налог на роскошь

2024/03/13, 15:43
Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви
Общество

Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви

2024/03/13, 15:06
В Азербайджане большинство малых горных рек могут высохнуть
Общество

В Азербайджане большинство малых горных рек могут высохнуть

2024/03/13, 14:48
Запасов в водохранилищах Азербайджана хватит всего на год
Общество

Запасов в водохранилищах Азербайджана хватит всего на год

2024/03/13, 14:24
Правоохранители фиксируют угрожающий рост
Общество

Правоохранители фиксируют угрожающий рост

2024/03/13, 13:49
Нахчыванский Международный аэропорт передан AZAL
Общество

Нахчыванский Международный аэропорт передан AZAL

2024/03/13, 13:27
Министр рассказал, почему в Азербайджане 160 тыс. гектаров земли пришли в негодность
Общество

Министр рассказал, почему в Азербайджане 160 тыс. гектаров земли пришли в негодность

2024/03/13, 12:15
В Азербайджане продолжают судить киберпреступников, укравших у банков данные клиентов
Общество

В Азербайджане продолжают судить киберпреступников, укравших у банков данные клиентов

2024/03/13, 09:41