В Азербайджане могут снизить пенсионный возраст отцам-вдовцам, даже если они повторно женятся

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В Милли Меджлисе обсудят вопрос о снижении на пять лет пенсионного возраста мужчин, на попечении которых остались дети, даже в случае повторного вступления в брак.

Как сообщает Report, данная инициатива нашла отражение в законопроекте о поправках к закону «О трудовых пенсиях», который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Поправки предусматривают снижение на пять лет пенсионного возраста мужчин, на попечении которых после смерти супруги остался ребенок, даже в случае их повторного вступления в брак.

В настоящее время пенсионный возраст мужчин в Азербайджане составляет 65 лет.