Кремль заявил, что будет прояснять ситуацию с Арменией |
Украина массированно атаковала Россию беспилотниками |
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной и выдвинул новые условия |
Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне |
Путин прокомментировал вчерашние бои на границе Белгородской и Курской областей |
Путин предупредил о последствиях появления войск НАТО в Украине |
В Азербайджане продолжают судить киберпреступников, укравших у банков данные клиентов |
В Азербайджане сотрудники полиции погибли из-за неосторожного обращения с табельным оружием |
В Венгрии допускают ввод европейских войск в Украину |
Главное Мир

Раскрыто последствие пандемии COVID-19 для всего мира

Раскрыто последствие пандемии COVID-19 для всего мира

Специалисты Института показателей и оценки здоровья (IHME) США раскрыли последствия пандемии COVID-19 для населения всего мира. Согласно статье, опубликованной в журнале The Lancet, распространение инфекции привело к тому, что средняя продолжительность жизни сократилась на 1,6 года в течение 2020-2021 года.

Как пишут авторы, ожидаемая продолжительность жизни снизилась в 84 процентах всех проанализированных стран и территорий (всего 204), что демонстрирует разрушительное потенциальное воздействие новых вирусов. За два года уровень смертности среди людей старше 15 лет вырос на 22 процента для мужчин и на 17 процентов для женщин. При этом Мехико, Перу и Боливия были одними из тех мест, где ожидаемая продолжительность жизни упала больше всего.

Однако, несмотря на пандемию, люди по-прежнему живут гораздо дольше, чем раньше. В период с 1950 по 2021 год средняя ожидаемая продолжительность жизни выросла на 23 года, с 49 до 72 лет.

Исследование также показало, как население многих богатых стран со стареющим населением начало сокращаться, в то время как в менее богатых странах оно продолжает расти. По словам ученых, эта динамика приведет к беспрецедентным социальным, экономическим и политическим проблемам, таким как нехватка рабочей силы в регионах, где молодое население сокращается, и нехватка ресурсов в местах, где численность населения продолжает быстро увеличиваться.

Теги:
Из этой рубрики
Боно прилетит в Баку из Еревана
Мир

Боно прилетит в Баку из Еревана

2024/03/13, 16:31
«Криминального короля России» досрочно выпустят из тюрьмы
Мир

«Криминального короля России» досрочно выпустят из тюрьмы

2024/03/13, 16:25
Раскрыто последствие пандемии COVID-19 для всего мира
Мир

Раскрыто последствие пандемии COVID-19 для всего мира

2024/03/13, 16:02
Макрон, Шольц и Туск проведут важнейшую встречу по Украине
Мир

Макрон, Шольц и Туск проведут важнейшую встречу по Украине

2024/03/13, 14:36
В Украине мобилизуют 500 тысяч человек
Мир

В Украине мобилизуют 500 тысяч человек

2024/03/13, 14:07
ВВС Германии будут сбрасывать гуманитарную помощь над сектором Газа
Мир

ВВС Германии будут сбрасывать гуманитарную помощь над сектором Газа

2024/03/13, 13:10
Папа Римский накормит 500 московских бездомных
Мир

Папа Римский накормит 500 московских бездомных

2024/03/13, 13:04
Путин: "Бал вампиров" заканчивается
Мир

Путин: «Бал вампиров» заканчивается

2024/03/13, 12:43
Украина массированно атаковала Россию беспилотниками
Мир

Украина массированно атаковала Россию беспилотниками

2024/03/13, 12:37