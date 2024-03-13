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Запасов в водохранилищах Азербайджана хватит всего на год

Запасов в водохранилищах Азербайджана хватит всего на год

С 2020 года в водохранилищах Азербайджана собрано более 5 млрд кубометров воды.

Об этом заявил советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Асад Ширинов на международной конференции «Бакинская водная неделя», сообщает Report.

По его словам, это стало возможным за счет строгого регулирования.

«В сравнении с прошлым годом запасы воды в водохранилищах страны увеличились на 3 млрд кубометров, и это хороший показатель. Однако если смотреть в долгосрочной перспективе, то собранной воды хватит на полгода или год», – сказал Ширинов.

Он считает, что с учетом стремительного изменения климата, урбанизации и роста населения, Азербайджану необходимо использовать современные технологии и быть открытым к новому сотрудничеству.

«Ежегодная потребность Азербайджана в пресной воде равна 10 млрд кубометров», – сказал Ширинов.

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