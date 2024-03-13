Папа Римский накормит 500 московских бездомных

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Папа Римский Франциск к 11-летию своего избрания на папский престол передал через Всемирный союз староверов российскому благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» личные средства для того, чтобы накормить 500 бездомных у Павелецкого вокзала в Москве.

Об этом сообщил ТАСС председатель союза Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

«Чтобы накормить 500 бездомных в Москве, нужно 250 тыс. рублей. Папа передал нам эти средства и попросил выбрать российский фонд, который занимается помощью обездоленным и бездомным. Мы выбрали фонд «Доктор Лиза» – и перечислили им пожертвование папы. 13 марта в 16:00 они будут кормить бездомных у Павелецкого вокзала, 500 человек», – сказал Севастьянов.

Он также уточнил, что таким образом понтифик хотел бы отметить годовщину своего избрания. «Он решил это сделать не через какую-то католическую организацию, а через русскую организацию, соответственно, через Всемирный союз староверов и через фонд «Доктор Лиза», – пояснил Севастьянов.