Кремль заявил, что будет прояснять ситуацию с Арменией |
Украина массированно атаковала Россию беспилотниками |
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной и выдвинул новые условия |
Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне |
Путин прокомментировал вчерашние бои на границе Белгородской и Курской областей |
Путин предупредил о последствиях появления войск НАТО в Украине |
В Азербайджане продолжают судить киберпреступников, укравших у банков данные клиентов |
В Азербайджане сотрудники полиции погибли из-за неосторожного обращения с табельным оружием |
В Венгрии допускают ввод европейских войск в Украину |
Главное Мир

Папа Римский накормит 500 московских бездомных

Папа Римский накормит 500 московских бездомных

Папа Римский Франциск к 11-летию своего избрания на папский престол передал через Всемирный союз староверов российскому благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» личные средства для того, чтобы накормить 500 бездомных у Павелецкого вокзала в Москве.

Об этом сообщил ТАСС председатель союза Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

«Чтобы накормить 500 бездомных в Москве, нужно 250 тыс. рублей. Папа передал нам эти средства и попросил выбрать российский фонд, который занимается помощью обездоленным и бездомным. Мы выбрали фонд «Доктор Лиза» – и перечислили им пожертвование папы. 13 марта в 16:00 они будут кормить бездомных у Павелецкого вокзала, 500 человек», – сказал Севастьянов.

Он также уточнил, что таким образом понтифик хотел бы отметить годовщину своего избрания. «Он решил это сделать не через какую-то католическую организацию, а через русскую организацию, соответственно, через Всемирный союз староверов и через фонд «Доктор Лиза», – пояснил Севастьянов.

Теги:
Из этой рубрики
Боно прилетит в Баку из Еревана
Мир

Боно прилетит в Баку из Еревана

2024/03/13, 16:31
«Криминального короля России» досрочно выпустят из тюрьмы
Мир

«Криминального короля России» досрочно выпустят из тюрьмы

2024/03/13, 16:25
Раскрыто последствие пандемии COVID-19 для всего мира
Мир

Раскрыто последствие пандемии COVID-19 для всего мира

2024/03/13, 16:02
Макрон, Шольц и Туск проведут важнейшую встречу по Украине
Мир

Макрон, Шольц и Туск проведут важнейшую встречу по Украине

2024/03/13, 14:36
В Украине мобилизуют 500 тысяч человек
Мир

В Украине мобилизуют 500 тысяч человек

2024/03/13, 14:07
ВВС Германии будут сбрасывать гуманитарную помощь над сектором Газа
Мир

ВВС Германии будут сбрасывать гуманитарную помощь над сектором Газа

2024/03/13, 13:10
Папа Римский накормит 500 московских бездомных
Мир

Папа Римский накормит 500 московских бездомных

2024/03/13, 13:04
Путин: "Бал вампиров" заканчивается
Мир

Путин: «Бал вампиров» заканчивается

2024/03/13, 12:43
Украина массированно атаковала Россию беспилотниками
Мир

Украина массированно атаковала Россию беспилотниками

2024/03/13, 12:37