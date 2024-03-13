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Ильхам Алиев поздравил Папу Римского

Ильхам Алиев поздравил Папу Римского

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Франциска.

«Ваше Святейшество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех Ваших единоверцев по случаю Дня коронации.

Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Святым Престолом. Искренний диалог и взаимопонимание, сформировавшиеся между нами на протяжении долгих лет, служат сохранению общечеловеческих ценностей, установлению солидарности между представителями разных религий и культур.

Выражаю Вам благодарность за высокую оценку, данную Вами традициям мультикультурализма и инклюзивности Азербайджана, его роли в продвижении межрелигиозного и межкультурного взаимопонимания в мире.

Уверен, что атмосфера образцового сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом и впредь будет служить созданию среды взаимного доверия между цивилизациями.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей высшей миссии во имя священных целей», – говорится в поздравлении.

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