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Путин рассказал, что спросил у него Трамп, когда был президентом

Путин рассказал, что спросил у него Трамп, когда был президентом

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал, что Дональд Трамп будучи президентом США задал ему один провокационный вопрос. Об этом пишет РИА Новости.

«Хочешь, чтобы победил спящий Джо?» — заявил Трамп. Таким образом он упрекнул коллегу в симпатиях к тогдашнему кандидату Джо Байдену.

«Но вот что любопытно, еще в последний год своей работы в качестве президента господин Трамп, сегодняшний кандидат в президенты, упрекал меня как раз в том, что я симпатизирую Байдену. Это было вот четыре с лишним года назад. Он мне так и сказал в одном из разговоров: ты хочешь, чтобы победил — ну уж извините, я скажу как он, это просто прямая речь, — чтобы победил спящий Джо?» — заявил в беседе российский глава государства.

При этом Путин выразил недоумение, что Трампа начали преследовать за то, что Россия якобы поддерживала его как кандидата.

«Ну, бред какой-то полный», — резюмировал глава РФ.

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