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Байден набрал достаточно голосов для выдвижения в президенты

Байден набрал достаточно голосов для выдвижения в президенты

Действующий президент США Джо Байден официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.

Об этом пишет издание Politico.

Поводом для публикации стала победа Байдена на партийных выборах в Джорджии.

Официальное выдвижение единого кандидата от партии пройдет в августе 2024 года на съезде в Чикаго.

Отмечается, что Байден значительно отстает от своего основного соперника на выборах — бывшего президента Дональда Трампа — по поддержке избирателей, однако превосходит его по объему средств, выделенных на финансирование избирательных кампаний.

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