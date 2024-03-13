В Азербайджане продолжают судить киберпреступников, укравших у банков данные клиентов

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Завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного члена транснациональной организованной киберпреступной группировки Секриеру Иона Александровича, обнаруженного СГБ и экстрадированного в Азербайджан, и передано на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

Из обвинительного заключения становится ясно, что Ион Секриеру и другие члены банды, действующие за рубежом, посредством вредоносной программы, внедренной в компьютерные системы банков Азербайджана электронным письмом, овладели информацией об именах, паролях и других ключевых функциях субъектов сети. После этого члены банды, используя различные методы фальшивой идентификации, прибыли в страну, и подойдя к банкоматам, установленным на территории Баку и Сумгайыта, не вводя никаких карт и не прибегая к физическому вмешательству, по команде извне с помощью интернета, забрали денежные средства и покинули страну.

Длительные оперативно-следственные мероприятия позволили по одному выявить и экстрадировать в страну членов банды, являющихся гражданами разных стран и скрывающихся в разных странах мира. За действия, аналогичные сценарию фильма, в Азербайджан наряду с Ионом Секриеру были доставлены другие иностранные граждане Данила Дорин Константинович и Губчак Сергей Акцентьевич, обвиняемые СГБ по статьям 273.4 и 177.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (ограбление путем незаконного вмешательства в компьютерную систему или компьютерные данные) и приговорены судом к суровым наказаниям.