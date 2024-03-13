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Путин о резкой реакции Макрона: Россия не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию

Путин о резкой реакции Макрона: Россия не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию

Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Российской Федерации может быть связана с происходящим в Африке.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Журналист спросил у главы государства, могут ли антироссийские заявления французской стороны быть местью за то, что РФ «наступила на хвост» Франции на Африканском континенте. По мнению Путина, у официального Парижа есть какая-то обида.

«Но когда мы с ним (Макроном. — ред.) поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — добавил российский лидер.

Путин отметил, что Россия не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию, африканские лидеры сами хотели работать с Россией.

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