На повестке дня первый за 12 лет официальный визит турецкого лидера в Ирак

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Министерство иностранных дел Турции обсуждает с иракской стороной предстоящий визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД Турции Ахмет Йылдыз, находящийся с визитом в Багдаде.

«Мы проведем встречи с нашими коллегами в МИД Ирака, обсудим двусторонние отношения. Мы проведем подготовку к встрече министров иностранных дел, которая состоится в обозримом будущем, а также к визиту нашего президента в Ирак», – цитирует Йылдыза телеканал TRT. Дипломат уточнил, что речь идет о поездке Эрдогана в Ирак «до конца апреля».

«Согласно плану, визит состоится до конца апреля. Последний раз наш президент, будучи тогда премьер-министром, посещал Ирак в 2012 году. С того момента были визиты иракского руководства в Анкару, но не на государственном уровне. Теперь пришло время для такого визита», – сказал Йылдыз. Таким образом, это будет первая за 12 лет официальная поездка турецкого лидера в Ирак.