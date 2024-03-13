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Макгрегор намерен вновь выйти в октагон

Макгрегор намерен вновь выйти в октагон

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор сообщил, что планирует провести несколько поединков в 2024 году.

«Я бы хотел провести два боя до конца года. Моя игра в октагоне ещё далека от завершения», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

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