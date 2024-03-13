ЦРУ: Украина без доппомощи США через год пойдет на диалог с Россией

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Без нового пакета военной помощи от США Украина уже через год будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы, считает директор ЦРУ Уильям Бернс.

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«Он (президент России Владимир Путин) заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия. Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента», — сообщил он на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США.

По мнению Бернса, отсутствие помощи от Вашингтона приведет к дальнейшему отступлению ВСУ и потерям населенных пунктов в текущем году, а также скажется на интересах Вашингтона не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.