В Венгрии допускают ввод европейских войск в Украину |
Американская разведка дала оценку возможной конфронтации между Баку и Ереваном |
Хаменеи обрушился на исламские страны, помогающие Израилю |
Белый дом: США выделят Украине военную помощь на $300 млн |
От Галанта требуют начать войну с Ливаном |
Давиташвили: Позиция Азербайджана важна для эксплуатации нефтепровода |
СМИ анонсировали поставки ATACMS в Украину |
Бундесвер изготовит к бою все свои крылатые ракеты Taurus |
Бабаев: Разрушающие энергорынок конфликты сыграли свою роль |
Главное Армия

В Венгрии допускают ввод европейских войск в Украину

В Венгрии допускают ввод европейских войск в Украину

Правительство Венгрии не исключает, что некоторые страны Евросоюза направят свои войска в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на конференции в Мартонвашаре (область Фейер).

Коснувшись недавних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину, глава МИД предупредил, что это станет нарушением красных линий, обозначенных НАТО. Смысл этого состоит в том, что «Североатлантический альянс не является участником конфликта» в Украине, напомнил Сийярто. «В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, этого нельзя полностью исключать», – процитировало министра информационное агентство MTI.

Теги:
Из этой рубрики
В Венгрии допускают ввод европейских войск в Украину
Армия

В Венгрии допускают ввод европейских войск в Украину

2024/03/13, 00:09
Вашингтон пока молчит о поставках ATACMS Киеву
Армия

Вашингтон пока молчит о поставках ATACMS Киеву

2024/03/12, 22:41
Белый дом: США выделят Украине военную помощь на $300 млн
Армия

Белый дом: США выделят Украине военную помощь на $300 млн

2024/03/12, 22:13
От Галанта требуют начать войну с Ливаном
Армия

От Галанта требуют начать войну с Ливаном

2024/03/12, 22:08
Нетаньяху обещает завершить военную операцию в Рафахе
Армия

Нетаньяху обещает завершить военную операцию в Рафахе

2024/03/12, 21:31
Украинцы протестировали новый бронеавтомобиль (фото)
Армия

Украинцы протестировали новый бронеавтомобиль (фото)

2024/03/12, 20:54
СМИ анонсировали поставки ATACMS в Украину
Армия

СМИ анонсировали поставки ATACMS в Украину

2024/03/12, 20:46
Бундесвер изготовит к бою все свои крылатые ракеты Taurus
Армия

Бундесвер изготовит к бою все свои крылатые ракеты Taurus

2024/03/12, 20:08
Байден отказал Польше в отправке дополнительных войск
Армия

Байден отказал Польше в отправке дополнительных войск

2024/03/12, 19:58