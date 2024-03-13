В Венгрии допускают ввод европейских войск в Украину

64 Просмотров

Правительство Венгрии не исключает, что некоторые страны Евросоюза направят свои войска в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на конференции в Мартонвашаре (область Фейер).

Коснувшись недавних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину, глава МИД предупредил, что это станет нарушением красных линий, обозначенных НАТО. Смысл этого состоит в том, что «Североатлантический альянс не является участником конфликта» в Украине, напомнил Сийярто. «В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, этого нельзя полностью исключать», – процитировало министра информационное агентство MTI.