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«Они почувствуют». Зеленский обещает России ответ на удар по дому в Кривом Роге

"Они почувствуют". Зеленский обещает России ответ на удар по дому в Кривом Роге

Украина будет наносить российским оккупантам потери в ответ на сегодняшний обстрел многоэтажки Кривого Рога, в результате которого погибли и пострадали мирные жители.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что в Кривом Роге продолжается спасательная операция после российского удара. Там разрушена часть девятиэтажного дома, перекрытие между этажами, был пожар. На месте много пострадавших и есть погибшие.

«Мы будем наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют», – подчеркнул Зеленский.

Он пообещал, что Россия будет и дальше терять – только это может сделать ее безопасной для соседей. Действия украинских защитников спасают не только нашу страну, но и другие народы.

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