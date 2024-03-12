Вашингтон продлил антииранские санкции

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США продлили санкции против Ирана, введенные еще в 1995 году, соответствующее решение принял глава Белого дома Джо Байден. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба американской администрации.

Режим «чрезвычайного положения» в отношении Тегерана был принят еще при администрации Билла Клинтона. Байден направил в конгресс уведомление, что продлевает меры еще на год.

«Действия и политика властей Ирана продолжают представлять особую угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США», — указано в сопроводительном письме.