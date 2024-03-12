ДТП в Баку: мотоциклист в коме, водитель автобуса в шоке (фото)

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В ходе дорожно-транспортного происшествия в Хатаинском районе Баку один человек получил тяжелые травмы. Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на проспекте Ходжалы, сообщает АПА.

Так, пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 21, принадлежащему ООО «Baku Bus», при переходе перекрестка столкнулся с мотоциклом.

Во время инцидента мотоциклист попал под колеса автобуса и был помещен в Клинический медицинский центр в состоянии комы. Водитель автобуса находится в состоянии шока.

На место происшествия были привлечены сотрудники Хатаинского районного управления полиции.