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Эрдоган призвал учитывать интересы России при решении конфликта в Украине

Эрдоган призвал учитывать интересы России при решении конфликта в Украине

Мирные планы по урегулированию украинского конфликта, не учитывающие позицию России, не принесут результата. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на традиционном ужине-ифтаре в период Рамадана, где выступил перед послами иностранных государств.

«Мы продемонстрировали значительные усилия, чтобы найти пути к миру в российско-украинском конфликте. Поддерживая принцип суверенитета и территориальной целостности Украины, мы говорим и о том, что любые мирные планы, не включающие Россию, не принесут результата», – сказал он.

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