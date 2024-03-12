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ХАМАС дал согласие на план США по перемирию в Газе

ХАМАС дал согласие на план США по перемирию в Газе

Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный американской стороной план прекращения огня в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в руководстве движения.

По его словам, инициатива, выдвинутая США, предусматривает прекращение боевых действий в анклаве и постепенный возврат перемещенных лиц в свои дома. Делегация ХАМАС в ближайшие несколько дней прибудет в Каир для обсуждения деталей сделки и сроков ее реализации.

В ХАМАС данную информацию официально пока не комментировали.

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