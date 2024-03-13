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США сбросили гумпомощь в Газу

США сбросили гумпомощь в Газу

США провели операцию по доставке в блокированный сектор Газа продовольственную помощь в виде более 27,6 тыс. единиц продовольствия и 25,9 тыс. бутылок воды. Об этом сообщается на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети Х.

«Центральное командование США осуществило сброс гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа 11 марта 2024 г. в 14:17 (время Газы) для оказания необходимой помощи гражданскому населению, пострадавшему от продолжающегося конфликта»,- следует из сообщения.

В совместной операции участвовали самолеты C-130 ВВС США и солдаты армии США, специализирующиеся на доставке американской гуманитарной помощи по воздуху, отметили в Командовании.

«Американские самолеты C-130 сбросили более 27 600 единиц продовольствия и 25 900 бутылок воды в северную часть сектора Газа, район большой потребности, что позволило гражданскому населению получить доступ к критически важной помощи»,- отметили CENTCOM.

США продолжают планировать дальнейшие поставки с воздуха, следует из сообщения.

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