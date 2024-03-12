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Йоханнис хочет стать генсеком НАТО

Йоханнис хочет стать генсеком НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что принял решение баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. Соответствующее заявление во вторник, 12 марта, политик сделал в рамках брифинга.

— Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря НАТО. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта… глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион, — говорится в заявлении румынского президента.

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