Йоханнис хочет стать генсеком НАТО

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Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что принял решение баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. Соответствующее заявление во вторник, 12 марта, политик сделал в рамках брифинга.

— Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря НАТО. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта… глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион, — говорится в заявлении румынского президента.