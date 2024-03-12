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Пашинян: Мы продолжаем политику подписания мирного соглашения с Азербайджаном

Пашинян: Мы продолжаем политику подписания мирного соглашения с Азербайджаном

Мирная повестка дня остается для нас приоритетом, и правительство продолжает политику подписания мирного соглашения с Азербайджаном и проведения делимитации и демаркации границы на основе трех принципов.

Об этом заявил в своей вступительной речи перед пресс-конференцией 12 марта в правительстве Армении премьер-министр республики Никол Пашинян, передает пресс-служба кабмина РА.

«Во-первых, Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Во-вторых, Алма-Атинская декларация является политической основой для делимитации и демаркации границ между двумя странами, а это значит, что нет повестки по созданию новой границы между Арменией и Азербайджаном, а необходимо отразить на земле существовавшую де-юре административную границу между республиками на момент распада СССР, которая по Алма-Атинской декларации стала государственной границей.

В-третьих, региональные коммуникации должны быть открыты с уважением суверенитета и юрисдикции транзитных стран на основе принципов равенства и взаимности. Наши идеи на эту тему мы обобщили в проекте «Перекресток мира», – отметил Пашинян.

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