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Мать и ребенок скончались во время родов в Шабранском районе (обновлено)

Мать и ребенок скончались во время родов в Шабранском районе (обновлено)

19:38 По факту смерти роженицы и ребенка во время родов в Шабранском районе проводится соответствующее расследование.

Об этом говорится в сообщении TƏBİB. Отмечено, что тело передано на экспертизу в Отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Точная причина смерти будет установлена ​​в результате патологоанатомической экспертизы и расследований соответствующих правоохранительных органов.

***

18:52 В родильном отделении Центральной больнице Шабранского района скончались мать и ребенок.

Жительница г. Шабран Наиля Гасымова, 1987 г.р., скончалась во время родов, ребенка тоже спасти не удалось. Об этом сообщает АПА.

Муж роженицы Керем Гасымов сказал, что это была третья беременность его супруги. Он добавил, что его жена и ребенок скончались из-за халатности врачей.

По факту проводится расследование.

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