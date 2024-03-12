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Кобахидзе поблагодарил Азербайджан

Кобахидзе поблагодарил Азербайджан

На встрече премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами.

Стороны подчеркнули важность стратегического партнерства, а также стабильности и долгосрочного мира в регионе, сообщает «Репорт». В ходе встречи также обсуждались региональные проекты.

Глава правительства Грузии поблагодарил Азербайджан за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. В то же время отмечена поддержка Грузией территориальной целостности Азербайджана.

На заседании присутствовал секретарь Совета национальной безопасности Грузии, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

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