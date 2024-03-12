Усубов почтил в Тбилиси память Гейдара Алиева (фото)

90 Просмотров

Находящийся с визитом в Грузии секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамиль Усубов 12 марта посетил памятник великому лидеру в парке Гейдара Алиева в центре Тбилиси. Об этом сообщает «Азертадж».

Рамиль Усубов возложил венок к памятнику и с уважением почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Секретаря Совета безопасности сопровождали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие официальные лица.

Р.Усубов также почтил память героев, павших за территориальную целостность Грузии, на Площади героев в Тбилиси и возложил венок к памятнику