Премьера Грузии расстроили заявления Давида Арахамии

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «печальным» требование освободить грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, с которым выступил глава фракции «Слуга народа» Верховной рады Украины Давид Арахамия, сообщает РИА Новости.

«Заявление Арахамии… это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти, что очень печально», — сказал Кобахидзе журналистам.

Он подчеркнул, что сейчас народ Украины находится в сложной ситуации, поэтому в Грузии не собираются вступать в полемику с Арахамией или другими политиками.

Премьер при этом напомнил, что власти Грузии поддерживают украинский народ и выражают солидарность с украинским государством. По его словам, эта солидарность выражается в конкретных действиях, а не только на словах.

Напомним, Давид Арахамия, являющийся соратником президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинские власти выступают за прекращение авиасообщения между Грузией и Россией, возобновленного в 2023 году, и требуют освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили для улучшения отношений между двумя странами.