Украина попыталась прорвать границу в Белгородской и Курской областях

Сегодня, в 03:00 часов утра по московскому времени «после интенсивного обстрела гражданских объектов» диверсанты «при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области». Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Минобороны утверждают, что «нарушений государственной границы не допущено», а противник «понес существенные потери».
В Минобороны также подтвердили попытку прорыва госграницы в районе Теткино Курской области. Диверсанты были «отброшены», уверяют в военном ведомстве.