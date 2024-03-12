Украина попыталась прорвать границу в Белгородской и Курской областях

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Сегодня, в 03:00 часов утра по московскому времени «после интенсивного обстрела гражданских объектов» диверсанты «при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области». Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Минобороны утверждают, что «нарушений государственной границы не допущено», а противник «понес существенные потери».

В Минобороны также подтвердили попытку прорыва госграницы в районе Теткино Курской области. Диверсанты были «отброшены», уверяют в военном ведомстве.