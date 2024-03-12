Пашинян рассказал о достигнутой с Азербайджаном договоренности

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Между Арменией и Азербайджаном уже давно есть договоренность, согласно которой, заблудившихся военнослужащих, оказавшихся на территории противника, возвращать в короткие сроки.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, почему недавно заблудившегося азербайджанского солдата, вернули Баку, взамен не потребовав ни одного армянского военнопленного.

«Эта договоренность была нарушена между сторонами до 2018 года и после, и скорее была нарушена не договоренность, а ее восприятие: у сторон было разное восприятие ситуации. Те военнослужащие или просто граждане, которые заблудились преднамеренно нарушили границу допускали те или иные действия, которые являются уголовно наказуемыми, естественно возникали проблемы в решении данного вопроса. С президентом Азербайджана мы вновь подтвердили договоренность, что в случае, когда кто-то заблудиться, то его вернут, если он не совершил уголовно наказуемых действий», – цитирует Пашиняна news.am.