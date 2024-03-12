Зеленский считает, что Путин собирается дестабилизировать Казахстан

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План Владимира Путина ясен: создать множество центров дестабилизации по всему миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вот что он делает, его тактика ясна. Чтобы победить, ему не нужно уничтожать ни одну страну в мире. Все, что ему нужно сделать, – это дестабилизировать ситуацию в стране и оккупировать ее часть», — заявил президент Украины.

По его словам, наземная операция Путина может затронуть страны Балтии, может затронуть Молдову.

«Я убежден, что он собирается дестабилизировать Казахстан, чтобы наладить диалог с Китаем», – сказал он.