В США нашли мертвым экс-сотрудника Boeing, сообщавшего о проблемах со сборкой самолетов

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Бывший сотрудник Boeing, который выражал обеспокоенность по поводу производственных стандартов компании и проблем со сборкой самолетов, был найден мертвым в США.

Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на его адвоката.

По ее информации, 62-летний Джон Барнетт был найден мертвым в своем грузовике на парковке отеля в Южной Каролине. Полиция Норт-Чарлстона заявила, что он умер от раны, которую «нанес себе сам», пишет издание.

Как сообщает газета, смерть Барнетта произошла во время перерыва в даче показаний по иску, в котором он утверждал, что рабочие под давлением намеренно устанавливали некачественные детали на самолеты на сборочном конвейере.