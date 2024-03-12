Россия «объявила войну» мигрантрам

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В России ужесточают требования к трудовым мигрантам. В частности, въехать в страну они смогут только после обучения в специальных центрах, после чего им нужно будет сдать биометрические данные. Более того, въезд работников из других стран будет осуществляться строго по квотам тех или иных предприятий, заявил глава Всероссийского центра строительной политики (ВЦСП) Александр Моор. Привлечение мигрантов к работе он в беседе с телеканалом «360» назвал вынужденной мерой в условиях дефицита кадров, сообщает lenta.ru.

«Сегодня все, кто заезжают, будут проходить полную идентификацию личности, отпечатки пальцев и все остальное, потому что раньше, если человек что-то нарушил, то его высылали. Он менял букву в паспорте и возвращался назад. Сегодня такое сделать уже будет нельзя», — заявил Моор.

В странах, из которых в России прибывают рабочие мигранты, для них открываются обучающие центры для обучения русскому языку и местным ценностям. В перспективе, по словам эксперта, мигранты не смогут приехать в страну, если ничего о ней не знают. Также их приезд будет возможен только по конкретной заявке по квоте на ту или иную площадку. При попытке найти работу в другом месте мигрантов будут высылать, заявил Моор.