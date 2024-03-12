Кобахидзе: Грузия продолжит проводить прагматичную политику в отношении России

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Власти Грузии продолжат придерживаться прагматичной политики в отношении России после назначения Георгия Каджаи новым спецпредставителем премьер-министра по связям с Москвой.

Об этом заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

«Что касается задач, они остаются теми же. Вы знаете, какой режим отношений [с Россией]. В рамках этого режима мы, конечно, хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которой является сохранение мира в нашей стране. У нас есть конкретные задачи, которые связаны с экономическими отношениями. Поручения, которые могли быть даны [Каджае], касаются этого», – сказал премьер журналистам.