Ильхам Алиев и Токаев в Физули (обновлено, фото)

Алиев и Токаев в Физули, Акорда показала руины города (обновлено, фото)

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с Генеральным планом города Физули.

Акорда показала фотографии руины разрушенного города.



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11:13 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с государственным визитом в Азербайджане, 12 марта отправился в Физулинский район.

В Международном аэропорту в Физули, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Лидеры двух стран приняли участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы, построенного в городе Физули.