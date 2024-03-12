Ильхам Алиев и Токаев в Физули (обновлено, фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с Генеральным планом города Физули.
Акорда показала фотографии руины разрушенного города.
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11:13 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с государственным визитом в Азербайджане, 12 марта отправился в Физулинский район.
В Международном аэропорту в Физули, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Лидеры двух стран приняли участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы, построенного в городе Физули.