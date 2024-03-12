Пока Макрон обещает, Эрдоган действует

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию по понятным причинам выходит за рамки сугубо турецко-украинской повестки дня. В Анкаре неоднократно, в том числе и на самом высоком уровне, озвучивали идею переговоров между России и Украиной для прекращения огня. Накануне визита президента Украины турецкие дипломаты высокого уровня вели переговоры со своими российскими коллегами, и как были уверены многие наблюдатели, обсуждали именно будущий «саммит мира».

Но по крайней мере пока договориться не удалось. Владимир Зеленский изложил свое видение переговорного процесса прямо на совместной пресс-конференции с Эрдоганом: «Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат: справедливый мир, и справедливый для Украины. Поэтому пусть сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат, а уже потом будут привлекать представителей России, именно тех, кто готов к справедливому миру». В переводе: в Киеве полагают, что сначала международное сообщество должно предъявить России ультиматум, а потом уже говорить с теми, кто этот ультиматум готов принять и выполнить. Обнародованы и условия: восстановление территориальной целостности Украины, вывод войск России, гарантии безопасности для Украины и наказание России за вторжение. Более того, в Швейцарии проходит уже четвёртая встреча именно по киевской «формуле мира». Так что планы Киева не получится назвать совсем уж беспочвенными.

Но теперь, по убеждению многих, ситуация изменилась. И на повестке дня – «компромиссный мир». Пока его чёткие контуры не прорисованы, и как бы никто из западных политиков не предложил чёткой «дорожной карты», но, судя по многим косвенным признакам, уже и многие «тяжелые фигуры» на Западе склоняют Украину к такому варианту «мира», при котором Россия сохранит контроль как минимум над Крымом и Донбассом, как максимум – ещё и над частью Херсонской и Запорожской областей.

Будет ли это долгосрочное политическое соглашение или же просто перемирия без чётких гарантий – остается только гадать. Но эксперты уверены, что теперь такого рода мир вероятен как никогда. Война вошла в «патовую ситуацию» — зрелищного успеха и очевидного перелома по крайней мере покане может добиться ни одна из сторон. Анонсированное в прошлом году украинское контрнаступление завершилось без заметных территориальных успехов, считать захват Авдеевки сногсшибательной «победой русского оружия» тоже не получится, Запад постепенно сокращает помощь Украине… И теперь самое время договариваться и останавливать войну на «компромиссных условиях». Но насколько реален такой «компромиссный мир»?

Для начала, нет гарантии, что на него согласится Москва. После того, как обещали «Киев за три дня», «демилитаризацию и денацификацию Украины» и уж по крайней мере «коридор» к Приднестровью с захватом Одессы и Николаева, «продать» собственной аудитории такой исход войны будет непросто.

Тем более может не согласиться Украина. Разного рода планы, предполагавшие территориальные уступки и «спасение лица Кремля», наследники «дипломатии Даладье» вроде Эммануэля Макрона предлагали с самого начала войны. Но в Украине на них не соглашались даже тогда, когда в Киеве готовились к уличным боям. И тем более нет гарантии, что согласятся теперь.

Нет единого мнения и среди западных политиков. Пожертвовать Украиной здесь готовы далеко не все. И не только из симпатий к украинскому народу. Украинская война «вытягивает» военные ресурсы у России, и в НАТО это прекрасно понимают. А если войну остановить – как на это отреагирует Кремль? Более того, папа римский Франциск своим призывом « иметь мужество поднять белый флаг» во всех смыслах испортил обедню миротворцам. Сказать такое, чтобы Ватикану резко ответил МИД ревностно-католической Польши, надо было уметь. Заявление генсек НАТО Столтенберга, что сейчас не время говорить о капитуляции Украины, весьма показательно. Понтифик своим неудачным заявлением просто скомпрометировал призывы к миру – со всеми вытекающими.

Наконец, не исключено, что Украина, как об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, ещё может преподнести сюрприз на поле боя. Киев уже нанёс огромный ущерб российскому Черноморскому флоту. ВСУ атакуют цели в глубине российской территории. Превосходства в воздухе у российской армии нет – бомбить иранскими «шахедами» жилые кварталы получается, а вот самолёты радиолокационной разведки Украина уверенно сбивает.

И самое главное, Турции и Украине есть что обсудить и без мирной повестки. В Анкаре прекрасно осознают, что база в Крыму и Черноморский флот нужны России прежде всего для удара по Стамбулу с моря, а коридор в Приднестровье – первый этап для прорыва через Балканы к северному берегу Босфор. Не зря ещё в советские годы склады для войсковой группировки, которая должна была решать эту задачу, создавали как раз в местечке Колбасное в нынешнем Приднестровье. Да, Турция действует по принципу «держи друзей близко, а врагов – ещё ближе», но иллюзий здесь никто не строит. И в то время, когда большинство экспертов ждали от визита Зеленского в Турцию прежде всего продвижения мирной повестки, сам президент Украины осматривал на стамбульской верфи корвет, который Турции строит для его страны.

Пока Макрон надувает щеки, делает громкие анонсы, а затем уже во второй раз отменяет визит в Киев, Турция без громких заявлений поставляет в Украину солидную «линейку» продукции своего ВПК. И это не обещания, а реальные поставки. Киев уже закупал у Анкары БПЛА «Байрактар», и именно с их помощью была остановлена первая волна российского вторжения.

А сегодня у Анкары на вооружении и в экспортном списке есть не только «Байрактары».

Нурани, обозреватель