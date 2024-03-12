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Главное Мир

Россия приложила руку к утечке разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту

Россия приложила руку к утечке разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту

К утечке разговора высокопоставленных немецких офицеров о планах ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus привела «российская операция». Так считают члены Комитета Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб.

«Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на операцию России по взлому и утечке информации», — говорится в заявлении по итогам заседания германского парламента с участием главы Минобороны Бориса Писториуса.

Парламентарии также выразили надежду, что правительство выявит закономерности и «проявит инициативу и решимость» в предотвращении подобных ситуаций.

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