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Багратян анонсировал в Ереване акцию с требованием отставки Пашиняна

Багратян анонсировал в Ереване акцию с требованием отставки Пашиняна

В Ереване 13 марта пройдет митинг движения «Вместе» с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом журналистам заявил представитель движения, бывший премьер-министр Грант Багратян. По его словам, митинг состоится на Площади Свободы.

Багратян сообщил, что представители движения провели множество важных встреч, в том числе в регионах страны с тем, чтобы призвать граждан присоединиться к протестам против нынешней власти.

«Мы постепенно поднимем граждан на борьбу. Народ должен присоединиться к нам. Мы открыты к сотрудничеству со всеми оппозиционными силами», – подчеркнул он.

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