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МВД Азербайджана расследует сообщения о возможных атаках на школы и торговые центры в Баку

МВД Азербайджана расследует сообщения о возможных атаках на школы и торговые центры в Баку

В министерстве сообщили «Минвалу», что вопрос взят под контроль и общественности будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, что в новогодние праздники в разных регионах России стали появляться аналогичные Telegram-каналы, где также содержались угрозы в адрес школ, ТЦ и других общественных мест.

К примеру, информация о появлении таких чатов появилась в нескольких татарстанских Telegram-каналах.

Как сообщила тогда мэрия Казани, информацию сразу направили правоохранительным органам.

«По сообщению структур, такие фейковые аккаунты появились сразу в нескольких регионах и городах с целью дестабилизировать ситуацию и распространить панику. Канал уже недоступен, информация не подтвердилась. Более того, по предварительным данным, авторы каналов даже не находятся на территории страны», — сообщила тогда мэрия Казани.

Один из таких каналов получил название «Татарский маньяк». Его автор писал о планах устроить теракт в Казани.

«Был на приеме у психолога и благополучно получил разрешение на оружие. По моим меркам, я могу обойти не меньше 10 школ, ведь буду не один. Мы сможем убить больше 300+ детей», — говорилось в сообщении.

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