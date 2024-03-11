Гафарова провела встречу с Токаевым (фото)

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Находящийся в Азербайджане с государственным визитом президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев побывал в Милли Меджлисе. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Гостя встречала председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова.

Президент Казахстана ознакомился с залом заседаний Милли Меджлиса.

В ходе последовавшей за этим встречи председатель Милли Меджлиса выразила удовлетворение возможностью приветствовать высокого гостя в Милли Меджлисе Азербайджана. Говоря о визите президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, о его встречах с президентом Ильхамом Алиевым и проводимых переговорах, спикер Сагиба Гафарова подчеркнула, что этот визит является очередным проявлением дружбы и братства наших народов, и будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению связей между нашими странами.

Как отмечалось на встрече, азербайджанский и казахский народы связаны общими культурными и духовными узами. Именно на таком прочном фундаменте строятся наши связи, которые ширились после обретения двумя государствами независимости, а впоследствии достигли уровня стратегического партнёрства и союзничества.

Что до связи между нашими парламентами, то председатель Милли Меджлиса отметила их взаимодействие как один из важных положительных факторов влияния на двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Казахстаном.

Говоря о наблюдающемся в настоящее время в мире ряде негативных процессов, спикер Сагиба Гафарова выразила озабоченность, вызываемую такими тенденциями, как двойные стандарты и исламофобия. В подобной обстановке всё большее значение приобретает наше двустороннее сотрудничество.

Спикер особо коснулась важности сотрудничества в рамках ТюркПА. Председатель Милли Меджлиса напомнила собеседнику, что в своём инаугурационном выступлении в парламенте президент Ильхам Алиев определил сотрудничество в рамках Организации Тюркских Государств как приоритетное. Как особо заметил при этом глава государства, наша семья – это Тюркский мир, и мы должны работать вместе, дабы Организация Тюркских Государств превратилась в важную действующую сторону и, в то же время, в центр силы на глобальной арене. Сагиба Гафарова указала на необходимость продолжения парламентариями совместных усилий по дальнейшему укреплению ТюркПА. Деятельность в рамках ТюркПА сближает наши народы, а также предоставляет обширные возможности для дальнейшего углубления и укрепления связей между нашими странами.

Выразивший удовлетворение своим визитом в Азербайджан и пребыванием в Милли Меджлисе Президент Казахстана напомнил, что он трижды посещал Милли Меджлис Азербайджана, когда занимал пост председателя Сената. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, это также является выражением уважения к азербайджанскому парламенту и народу.

Он отметил, что поздравил президента Азербайджана с блестящей победой на президентских выборах. Президент Токаев, кроме того, поздравил азербайджанскую сторону с предстоящим проведением у нас в стране COP29.

Сказав, что Казахстан и Азербайджан – стратегические партнёры и союзные государства, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил особые обязательства, налагаемые на нас этим обстоятельством.

Президент Токаев также подчеркнул возрастающую роль Азербайджана в регионе и заявил о заинтересованности его страны в сотрудничестве с Азербайджаном во всех сферах. По его словам, основными темами его переговоров с президентом Ильхамом Алиевым были вопросы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, логистике, сфере цифровых технологий, промышленности и других областях.

В ходе беседы президент Токаев рассказал о достижениях Казахстана в экономике, промышленности, цифровизации, сельском хозяйстве и других сферах, а также о перспективных планах. Затронув вслед за этим сотрудничество наших стран в рамках транспортно-логистических проектов, проектов Срединного Коридора и прочих, глава государства отметил важность развития отношений и в гуманитарной области. В связи с последним, Президент Токаев выразил уверенность в том, что проведённые в Азербайджане Дни Казахской Культуры сблизили наши народы. Он поблагодарил правительство Азербайджана за поддержку в проведении Дней Культуры Казахстана в Баку, отметив, что на повестке дня стоит и вопрос проведения Дней Культуры Азербайджана в Казахстане.

Глава казахского государства высоко оценил роль парламентской дипломатии в развитии межгосударственных отношений, после чего повёл речь о значимости конструктивного сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе, в Организации Тюркских Государств. Президент Казахстана выразил удовлетворение существующим сотрудничеством между двумя странами в этой сфере. По его словам, межпарламентские связи составляют важное направление отношений между странами. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул и важность сотрудничества в ряде парламентских организаций.

Сагиба Гафарова выразила высокому гостю признательность за придаваемое им парламентской дипломатии большое значение и оценку, и отметила существенную роль парламентской дипломатии в расширении наших взаимосвязей.

Как она заявила с удовлетворением, на сегодняшний день между двумя законодательными органами налажено очень эффективное сотрудничество. Имеются хорошие связи и тесные контакты между Милли Меджлисом Азербайджана и, с другой стороны, Мажилисом и Сенатом Парламента Казахстана. Были также упомянуты действующие в законодательных собраниях обеих стран группы дружбы, и сказано, что встречные визиты наших депутатов и проведение регулярных встреч в авторитетных международных парламентских организациях способствуют развитию двусторонних отношений.

Подчёркивалось наличие множества хороших возможностей для ещё большего углубления межпарламентских связей. Активное взаимодействие парламентских комитетов же было охарактеризовано как одно из важных направлений приложения совместных усилий.

Собеседники также обменялись мнениями об иных вопросах, представляющих обоюдный интерес.