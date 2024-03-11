Арабские страны поддерживают уничтожение ХАМАС, заявил Нетаньяху (видео)

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Арабские страны поддерживают уничтожение ХАМАС. Об этом в интервью Bild заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Когда я разговариваю с лидерами региона, — сказал он, — они по существу понимают это [борьбу с ХАМАС] и даже молчаливо с этим соглашаются». Им «неприятно встать публично и сказать: «Нужно избавиться от ХАМАС». «Они понимают, что ХАМАС — часть иранской террористической сети, которая угрожает им так же, как и нам».

Он выступил за продолжение боевых действий в секторе Газа и наступление на город Рафах у границы с Египтом. «Мы уничтожили три четверти батальонов ХАМАС», — заявил премьер. По его словам, сдаваться сейчас — абсурдно. «Это всё равно, что оставить четверть ИГИЛ в Мосуле, — сказал он. — Тогда ХАМАС перестроится и начнет все сначала».

Нетаньяху опроверг данные о том, что в Газе разразился голод. «Это не та информация, которой мы располагаем», — сказал он. В страданиях жителей сектора он обвинил ХАМАС: «Для нас это трагедия. Для них это стратегия». По словам премьера, морской коридор снабжения Газы, который недавно открыли США, — это идея Израиля.

Политик выступил против создания арабского государства в Палестине: «Мы не хотим видеть палестинское государство после 7 октября по той простой причине, что резня ХАМАС была начата из де-факто палестинского государства в секторе Газа. Мы не хотим видеть палестинское государство, потому что 85% палестинцев, находящихся под контролем Палестинской автономии, поддерживают резню».

