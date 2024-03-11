В Минске представили книгу о Гейдаре Алиеве (фото)

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Издание Эмиля Насирли «Гейдар Алиев. 100 мгновений жизни» презентовали в Национальной библиотеке Беларуси в Минске. Об этом сообщает «Южная служба новостей».

Книга была выпущена в рамках международного проекта, посвященного 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, общенационального лидера Азербайджана. Она содержит значимые моменты из его жизни и деятельности, а также фотографии из его семейного архива, встречи с мировыми лидерами и научно-публицистические материалы.

Автор издания, Эмиль Насирли, рассказал, что это его второе издание, посвященное 100-летию общенационального лидера Азербайджана. Он добавил, что книга была представлена в Баку и Турции, а затем переведена на английский, русский и румынский языки. Сейчас происходит перевод книги на испанский и арабский языки. Английская версия была представлена в США, Канаде, Швейцарии, Франции и Чехии, а русская версия — в Узбекистане и Кыргызстане. Очередь дошла и до Беларуси.

«Беларусь для нас дружественная, братская страна. Теплые отношения двух президентов отражаются на наших отношениях. И здесь мы чувствуем себя как дома», — сказал Эмиль Насирли.