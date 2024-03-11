«Мы чувствуем себя очень комфортно на Вашей земле». Полный текст заявления Токаева

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11 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступили с заявлениями для прессы. Об этом сообщает «Азертадж».

В заявлении президента Казахстана говорится:

Мы буквально с первых минут на священной азербайджанской земле почувствовали на себе это теплое отношение наших хозяев. Данный государственный визит является чрезвычайно важным с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между нашими государствами. Вы можете видеть, меня сопровождает очень большая делегация. Это говорит о том, что мы тщательно готовились ко всем аспектам этого важного мероприятия – государственного визита в братский Азербайджан.

Я с самого начала хотел бы дать оценку своему визиту. Действительно, визит завершился полным успехом. Сегодня мы присутствовали при подписании соответствующих документов, соглашений. Но самое главное то, что, как мы договорились, усилия правительств и других профильных ведомств будут направлены на полную реализацию всех договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи на высшем уровне.

Пользуясь возможностью, я уже сделал это перед первым заседанием Межгоссовета, тем не менее, хотел бы еще раз поздравить Вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, с более чем убедительной победой на президентских выборах. Это говорит о полной поддержке Вашего стратегического курса со стороны азербайджанского народа. У меня нет никаких сомнений в том, что последующее руководство этой очень важной страной будет отмечено большими успехами во всех сферах, будь это политика или экономика.

Азербайджан достиг под Вашим авторитетным руководством большой исторической победы. Это – восстановление государственного суверенитета. Народ Казахстана проявлял в этой связи большую радость. У нас состоялись переговоры на эту тему. Я направил свое приветственное послание Вам. Я думаю, что это закономерный итог всех Ваших усилий, которые были направлены в течение многих лет на восстановление государственного суверенитета и, в конечном счете, на восстановление исторической правды.

Еще один успех я хотел бы отметить, проведение Глобального климатического саммита. Тот факт, что именно в Баку проводится столь важное мероприятие говорит о многом. Прежде всего, о признании успехов социально-экономического развития Вашей страны, а также успехов на международной арене. Действительно, авторитет Азербайджана неуклонно растет, будь это экономика или международная политика. И, конечно же, Казахстан поддерживает проведение COP29 на соответствующем уровне и предпримет соответствующие усилия для того, чтобы эта конечная цель была достигнута. Во всяком случае, я планирую лично по Вашему приглашению принять участие в данном мероприятии.

Действительно в самое последнее время контакты на высшем уровне участились и это очень положительный момент. И этот год не станет исключением. Мы ждем Вас как минимум дважды в Казахстане для участия в мероприятиях высокого международного уровня. И я сам планирую приехать еще раз в Азербайджан для того, чтобы принять участие в неформальном саммите лидеров тюркских государств. Думаю, что эти контакты очень полезны для укрепления стратегического партнерства и даже союзничества между Казахстаном и Азербайджаном. Когда мы говорим о стратегическом партнерстве, то это не просто красивая фраза или дипломатическая вежливость. На самом деле сама суть нашего сотрудничества говорит о стратегическом характере нашего взаимодействия.

Сегодня были обсуждены в ходе первого заседания Межгоссовета столь важные вопросы, что действительно в пору каждый раз говорить о стратегической направленности этих вопросов по мере их реализации, по мере претворения в жизнь намеченных планов.

Что касается транспортно-логистической сферы, мы сегодня говорили о том, что помимо ресурсов сейчас во всем мире обостряется борьба за доступ именно к транспортно-логистическим возможностям. Это стратегическая сфера. Отрадно, что и Казахстан, и Азербайджан здесь тесно взаимодействуют как естественные партнеры. И сегодняшняя церемония этого железнодорожного маршрута от порта Сиань по территории Казахстана в Азербайджан о многом говорит. Это действительно очень важное мероприятие, и оно состоялось в ходе моего государственного визита. Я этому рад.

Мы говорили о том, чтобы прилагать совместные усилия в области цифровизации, создания искусственного интеллекта, строительства оптико-волоконной связи по дну Каспия. Это уникальные проекты. Думаю, что успехи не за горами.

Хотел бы особо отметить и культурно-гуманитарную составляющую нашего стратегического партнерства. Это очень важно с точки зрения сближения наших народов. Мы признательны азербайджанской стороне за теплый прием и созданные необходимые условия для проведения на высшем уровне Дней культуры Казахстана. И мы с нетерпением ждем мастеров азербайджанской культуры у нас в стране, и успех этого мероприятия не вызывает никакого сомнения, потому что интерес к азербайджанской культуре сохраняется постоянно. И надо прямо сказать, что народ Казахстана соскучился по вашей культуре и будет с нетерпением и с большими ожиданиями принимать мастеров азербайджанской культуры.

Хотел бы также особо отметить наше взаимодействие в очень важных международных организациях. Это – Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, ОБСЕ, СВМДА, СПЕКА, СНГ. Я думаю, что это очень большой спектр международного взаимодействия, и данное международное сотрудничество будет иметь продолжение. Это тоже очень важно, если мы говорим о стратегическом партнерстве.

Еще раз благодарю уважаемого президента Ильхама Гейдаровича Алиева за проявленное гостеприимство. Мы чувствуем себя очень комфортно на Вашей земле. С большим интересом и ожиданиями прибыли по Вашему приглашению в прекрасный город Баку и сейчас, естественно, по возвращении в Казахстан незамедлительно приступим к тому, чтобы принять соответствующие решения и приложить необходимые усилия для реализации всех достигнутых договоренностей.