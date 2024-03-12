В Сомали недоедают около 1,7 млн детей

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Порядка 1,7 млн детей в Сомали сталкиваются с недоеданием, а около 40% взрослых нуждаются в срочной помощи.

Об этом сообщила замдиректора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бет Бекдол по итогам визита в страну.

«Среди 7 млн живущих в Сомали людей двое из пяти нуждаются в срочной медицинской помощи в этом году. И 1,7 млн детей страдают от недоедания», – говорится в ее заявлении по итогам визита.

Бекдол, а также помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора чрезвычайной помощи в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов Джойс Мсуйя встретились с сомалийскими женщинами в лагере для беженцев Доллоу по случаю Международного женского дня.