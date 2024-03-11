Токаев: Народ Казахстана проявлял большую радость в связи с исторической победой Азербайджана

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Азербайджан достиг под Вашим авторитетным руководством большой исторической победы. Это – восстановление государственного суверенитета. Народ Казахстана проявлял в этой связи большую радость.

Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 марта в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его слова приводит «Азертадж».

Отметив, что проведение COP29 в Азербайджане говорит о признании успехов в социально-экономическом развитии нашей страны, а также успехов на международной арене, президент Казахстана подчеркнул: «Казахстан поддерживает проведение COP29 на соответствующем уровне и предпримет соответствующие усилия для того, чтобы эта конечная цель была достигнута».